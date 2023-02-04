Переговоры о членстве Украины в ЕС могут быть начаты в этом году

Между Украиной и партнерами есть понимание относительно начала переговоров о членстве уже в 2023 году.
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"Мы говорили и говорим уже как участники европейского сообщества. И работаем, чтобы зафиксировать это де-юре. Есть понимание, что начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе можно в этом году. Со стороны партнеров есть также понимание и того, что в этом году должны, как и в прошлом году, неизменно усиливать оборонную поддержку нашего государства и давление на Россию, в частности санкционное давление", - подчеркнул В.Зеленский.