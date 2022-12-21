Переговоры Мирзиёева и Токаева пройдут 22 декабря

Президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев проведут переговоры 22 декабря.
Как передает Report, об этом сообщили казахстанские СМИ.
Церемония официальной встречи пройдет в Конгресс-центре Международного делового центра "Ташкент сити". Здесь же пройдут встречи в расширенном составе.
Также завтра Токаев посетит мавзолей "Калдыргач-бия" (Туле-бий), построенный в первой половине XV-столетия в Ташкенте.
По итогам госвизита запланировано подписание двусторонних документов и краткий брифинг для СМИ.
Сегодня в Узбекистане президент Казахстана возложит цветы к монументу "Независимости" в парке "Янги Ўзбекистон" и поучаствует в символическом мероприятии по посадке дерева.