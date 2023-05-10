Переговоры между Турцией, Россией Украиной и ООН по зерновой сделке стартуют в Стамбуле

Переговоры между Турцией, Россией, Украиной и ООН по вопросам продления зерновой сделки и выполнения российской части соглашения по поставкам зерна и удобрений стартуют в среду в Стамбуле и продлятся два дня.

Переговоры между Турцией, Россией, Украиной и ООН по вопросам продления зерновой сделки и выполнения российской части соглашения по поставкам зерна и удобрений стартуют в среду в Стамбуле и продлятся два дня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

Во встрече высокого уровня по зерновой сделке примет участие заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Кроме того, не исключается участие в переговорах генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. При этом ключевым днем переговоров, как отмечается, станет 11 мая.

Ожидается, что главной темой переговоров станет начало реализации российской части соглашения в рамках зерновой сделки, которая предусматривает экспорт из РФ сельхозпродукции и удобрений.

Другой важной темой станет вопрос переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT, банковских и страховых гарантий. Как отмечал ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, продление зерновой сделки будет зависеть от учета этих требований РФ.

На стамбульской встрече также планируется подготовить план безопасной эвакуации турецких торговых судов, которые застряли в портах Украины в связи с проведением специальной военной операции России. Значительная их часть вернулась в республику, в украинских гаванях находится порядка 10 турецких судов.

Отметим, что 22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 марта этого года Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН.