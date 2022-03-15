О нас
Аудио новости

Переговоры между Россией и Украиной возобновились

Переговоры между Россией и Украиной возобновились Делегация Украины и России возобновили переговоры после технической паузы.
В регионе
15 марта 2022 г. 16:07
Переговоры между Россией и Украиной возобновились

Делегация Украины и России возобновили переговоры после технической паузы.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил член украинской делегации, глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, переговоры "уже продолжаются".

От других комментариев члены делегации Украины пока воздерживаются.

14 марта начался четвертый раунд переговоров между РФ и Украиной.

"Причина разногласий в том, что у сторон очень разные политические системы. "Украина - это свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия - это ультимативное подавление собственного общества", - объяснил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Среди обсуждаемых вопросов - мир, прекращение огня, немедленный отвод всех войск и гарантии безопасности.

Около 16:00 14 марта в переговорах между российской и украинской делегациями взяли техническую паузу до следующего дня - рабочие подгруппы уточняли отдельные определения.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ukrayna və Rusiya arasında danışıqlar bərpa olunub

Другие новости из категории

ВС Украины заявили о переходе в контрнаступление на некоторых направлениях
ВС Украины заявили о переходе в контрнаступление на некоторых направлениях
15 марта 2022 г. 16:12
Азов уничтожил уничтожил части 22 бригады ГРУ РФ и много техники
"Азов" уничтожил уничтожил части 22 бригады ГРУ РФ и много техники
15 марта 2022 г. 16:03
Лавров принял приглашение посетить Иран
Лавров принял приглашение посетить Иран
15 марта 2022 г. 15:37
Омар Челик: При поддержке Азербайджана нормализуются отношения с Арменией
Омар Челик: При поддержке Азербайджана нормализуются отношения с Арменией
15 марта 2022 г. 15:21
СМИ: Чавушоглу посетит Москву
СМИ: Чавушоглу посетит Москву
15 марта 2022 г. 14:58
Прокурор запросил для Навального 13 лет лишения свободы
Прокурор запросил для Навального 13 лет лишения свободы
15 марта 2022 г. 14:33
Песков: Меры по защите Путина от COVID-19 сохраняются
Песков: Меры по защите Путина от COVID-19 сохраняются
15 марта 2022 г. 14:17
Премьер-министр о президенте Грузии: Надеюсь, скоро все прояснится
Премьер-министр о президенте Грузии: Надеюсь, скоро все прояснится
15 марта 2022 г. 14:16
Мевлют Чавушоглу: Я говорил с Лавровым, ждем хороших новостей 
Мевлют Чавушоглу: Я говорил с Лавровым, ждем хороших новостей 
15 марта 2022 г. 14:06
Песков считает хулиганством появление в эфире на Первом канале посторонней
Песков считает хулиганством появление в эфире на Первом канале посторонней
15 марта 2022 г. 14:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi