Переговоры между Россией и Украиной возобновились

Делегация Украины и России возобновили переговоры после технической паузы.

Делегация Украины и России возобновили переговоры после технической паузы.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил член украинской делегации, глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, переговоры "уже продолжаются".

От других комментариев члены делегации Украины пока воздерживаются.

14 марта начался четвертый раунд переговоров между РФ и Украиной.

"Причина разногласий в том, что у сторон очень разные политические системы. "Украина - это свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия - это ультимативное подавление собственного общества", - объяснил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Среди обсуждаемых вопросов - мир, прекращение огня, немедленный отвод всех войск и гарантии безопасности.

Около 16:00 14 марта в переговорах между российской и украинской делегациями взяли техническую паузу до следующего дня - рабочие подгруппы уточняли отдельные определения.