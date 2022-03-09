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Переговоры между Лавровым и Кулебой состоятся 10 марта

Переговоры между Лавровым и Кулебой состоятся 10 марта Переговоры глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в четверг на полях дипломатического форума в Анталье были подтверждены Киевом, Москва исходит из того, что контакт состоится.
В регионе
9 марта 2022 г. 10:59
Переговоры между Лавровым и Кулебой состоятся 10 марта

Переговоры глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в четверг на полях дипломатического форума в Анталье были подтверждены Киевом, Москва исходит из того, что контакт состоится.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

"Они должны состояться завтра. Исходим из того, что раз их подтвердила украинская сторона, они состоятся, учитывая, что инициатором их являлась Турция, которая организует все мероприятия, на полях которых должен состояться контакт", - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что российская сторона готовится к переговорам, но "забегать вперед" в их оценке не стоит. Захарова также сообщила, что вылет Лаврова в Анталью запланирован на среду.

Встреча Лаврова и Кулебы запланирована на 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье. В ней также примет участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN-dən Lavrov-Kuleba görüşü barədə yeni açıqlama

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