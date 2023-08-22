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СМИ: Переговоры Эрдогана с Путиным по зерновой сделке могут пройти в России

СМИ: Переговоры Эрдогана с Путиным по зерновой сделке могут пройти в России Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться в РФ.
В регионе
22 августа 2023 г. 15:21
СМИ: Переговоры Эрдогана с Путиным по зерновой сделке могут пройти в России

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться в РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом утверждает телеканал NTV со ссылкой на источники.

"Предстоящий визит президента Эрдогана в Россию имеет решающее значение для достижения соглашения [по возобновлению зерновой сделки]", - приводит слова источника телеканал.

Накануне ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что проведение встречи Эрдогана и Путина на турецкой территории маловероятно. Как сообщили ТАСС в пресс-службе турецкого лидера, какой-либо определенности относительно планов проведения переговоров лидеров на данный момент нет, администрация турецкого президента обещает "проинформировать СМИ, как только будет конкретика".

Эрдоган в конце июля говорил, что надеется на встречу с Путиным в августе, причем в Турции. Позднее он повторял, что такие планы все еще в разработке. О возможности проведения такого саммита 12 августа сообщал и телеканал A haber, уточняя, что переговоры могут состояться до конца августа и что Эрдоган ждет Путина в Турции, но есть и вариант с поездкой турецкого лидера в Россию.

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Версия на английском языке Erdogan to visit Russia
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan yaxın vaxtlarda Rusiyaya gedəcək, Putinlə görüşəcək

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