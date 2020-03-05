 Наверх

Переговоры Путина и Эрдогана тет-а-тет длились три часа

Переговоры Путина и Эрдогана тет-а-тет длились три часа

Переговоры тет-а-тет российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана длились три часа. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс" об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

По его словам, переговоры продолжились с участием делегаций.

"Проговорили три часа, сейчас переговоры продолжаются с делегациями", — сообщил Песков.

Напомним, президент Турции сегодня прибыл в Москву для обсуждения урегулирования ситуации в Сирии с учётом обострения в Идлибе.. Вместе с турецким президентом в Москву прибыли глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар, министр финансов Берат Албайрак, глава национальной разведывательной организации Хакан Фидан.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!