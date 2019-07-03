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Переговоры между Грузией и Россией в Женеве прошли безрезультатно

Переговоры между Грузией и Россией в Женеве прошли безрезультатно

48-й этап проходящих в Женеве переговоров между официальными представителями Грузии и России прошел безрезультатно. 

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил участвовавший в переговорах замминистра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия. 

По его словам, очередной этап переговоров, как и предыдущий, оказался безрезультатным.

В ходе продолжавшихся несколько часов переговоров грузинская сторона подняла вопросы, связанные с гуманитарной ситуацией на оккупированных территориях. 

Отметим, что международные женевские переговоры являются единственным политическим диалогом между Грузией и Россией.

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