Передвижение между Азербайджаном и Грузией будет возможно только в двух пунктах пропуска

По обоюдному решению правительств государств открытыми остаются только пункты "Лагодехи" и "Красный мост".

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в пресс-службе администрации грузинского правительства.

"По обоюдному решению правительств Грузии и Азербайджана с сегодняшнего дня перемещение людей будет осуществляться лишь через пункты пропуска "Лагодехи" и "Красный мост" и лишь в том режиме, который временно вступил в силу с 14 марта, согласно которому границу смогут пересекать лишь те граждане, которые хотят вернуться к себе на родину", - сказано в сообщении.

Отметим, что обе страны договорились закрыть с 14 марта на 10 дней границы в связи с пандемией. В то же время, эти ограничения не коснутся грузоперевозок.