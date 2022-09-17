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Передовая группа миссии ОДКБ посетила участки на границе Армении и Азербайджана

Передовая группа миссии ОДКБ посетила участки на границе Армении и Азербайджана Передовая группа миссии ОДКБ в Армении, возглавляемая генерал-полковником Анатолием Сидоровым, провела в субботу мониторинг на нескольких участках на границе с Азербайджаном.
В регионе
17 сентября 2022 г. 18:24
Передовая группа миссии ОДКБ посетила участки на границе Армении и Азербайджана

Передовая группа миссии ОДКБ в Армении, возглавляемая генерал-полковником Анатолием Сидоровым, провела в субботу мониторинг на нескольких участках на границе с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом передает корреспондент ТАСС.

Совет коллективной безопасности ОДКБ на внеочередной сессии в режиме видеоконференции решил направить в Армению миссию организации во главе с генсеком Станиславом Засем. Кроме того, на заседании было решено создать рабочую группу из числа сотрудников секретариата и военнослужащих Объединенного штаба ОДКБ для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности.

Передовая группа миссии ОДКБ под руководством генерал-полковника Анатолия Сидорова прибыла в Армению 15 сентября.

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