Передовая группа миссии ОДКБ посетила участки на границе Армении и Азербайджана

Передовая группа миссии ОДКБ в Армении, возглавляемая генерал-полковником Анатолием Сидоровым, провела в субботу мониторинг на нескольких участках на границе с Азербайджаном.

Передовая группа миссии ОДКБ в Армении, возглавляемая генерал-полковником Анатолием Сидоровым, провела в субботу мониторинг на нескольких участках на границе с Азербайджаном.

Как сообщает Report , об этом передает корреспондент ТАСС.

Совет коллективной безопасности ОДКБ на внеочередной сессии в режиме видеоконференции решил направить в Армению миссию организации во главе с генсеком Станиславом Засем. Кроме того, на заседании было решено создать рабочую группу из числа сотрудников секретариата и военнослужащих Объединенного штаба ОДКБ для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности.

Передовая группа миссии ОДКБ под руководством генерал-полковника Анатолия Сидорова прибыла в Армению 15 сентября.