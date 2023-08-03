Перед зданием правительства в Ереване проходит акция протеста

Представители общественной инициативы "Камк" ("Воля") проводят акцию перед зданием правительства в Ереване. Они требуют от властей рационального использования бюджетных средств.

Представители общественной инициативы "Камк" ("Воля") проводят акцию перед зданием правительства в Ереване. Они требуют от властей рационального использования бюджетных средств.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

По мнению участников акции, вместо финансирования фестивалей еды, напитков и песен их нужно вкладывать в развитие военно-промышленного комплекса (ВПК).

Учредитель "Камк" Ваагн Чахалян заявил журналистам о том, что политика властей остается прежней: "В эти дни проводятся различные мероприятия, фестивали, тратятся деньги на то, чтобы пригласить мировых звезд, в то время, как уже ряд компаний имеет разработки в области ВПК, но из-за отсутствия финансирования невозможно наладить производство", - сказал он.

По его словам, развитие ВПК - это краеугольный камень, который позволит изменить укрепить и усилить позиции Армении.

Он также отметил, что каждый первый четверг нового месяца представители организации будут проводить акции - до тех пор, пока вопрос не будет включен в повестку.