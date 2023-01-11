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Перед посольством России в Ереване проходит акция протеста

Перед посольством России в Ереване проходит акция протеста Перед посольством России в Ереване проходит акция протеста
В регионе
11 января 2023 г. 14:55
Перед посольством России в Ереване проходит акция протеста

Перед посольством России в Ереване проходит акция протеста, в ней участвуют около 300 человек.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", акция организована "Национально-демократическим полюсом", который включает ряд партий, в том числе, оппозиционную "Сасна црер".

Ее участники скандируют лозунги "Россия - предатель", "Россия - враг".

Здание посольства оцеплено полицией.

8 января аналогичная акция была проведена "Национально-демократическим полюсом" у 102-й российской военной базы в городе Гюмри на севере республики. Тогда было задержано 65 человек.

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Версия на английском языке Protest held outside Russian embassy in Yerevan
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın İrəvandakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirilib

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