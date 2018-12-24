 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Перед посольством России в Армении состоится акция протеста

    Причиной протеста является ситуация на 102-й российской военной базе в Гюмри

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ 25 декабря перед посольством России в Армении состоится акция протеста. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, акция пройдет по инициативе ряда общественно-политических деятелей и партий.

    Причиной протеста стали царящие на 102-й российской военной базе в Гюмри ситуация, неуставные отношения и поведение российских военнослужащих, представляющее угрозу безопасности граждан Армении.

    В ходе акции протеста послу России будет вручена петиция. Будет также представлено послание, адресованное властям Армении.

    Ранее сообщалось, что по факту убийства 3 декабря в городе Гюмри 57-летней женщины-дворника было возбуждено уголовное дело. Женщина умерла от побоев.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi