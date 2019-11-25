Перед грузинским парламентом проходит массовая акция

В Тбилиси перед зданием грузинского парламента началась массовая акция.
Как сообщает грузинское бюро Report, на данный момент началось совместное шествие оппозионных лидеров и группы участников акции от Площади Первой Республики до здания парламента.
Требование оппозиционеров и общественных активистов заключается в проведении парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе.
К акции также присоединились представители регионов. К протестующим примкнут студенты Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили.
Организаторы митинга заявили, что блокируют вход в парламент и не допустят участие депутатов на завтрашнем заседании.
На территорию вокруг парламента привлечено множество полицейских.
Cəmilə BabayevaАвтор новости