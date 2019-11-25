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Перед грузинским парламентом проходит массовая акция

Перед грузинским парламентом проходит массовая акция

В Тбилиси перед зданием грузинского парламента началась массовая акция.

Как сообщает грузинское бюро Report, на данный момент началось совместное шествие оппозионных лидеров и группы участников акции от Площади Первой Республики до здания парламента. 

Требование оппозиционеров и общественных активистов заключается в проведении парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе. 

К акции также присоединились представители регионов. К протестующим примкнут студенты Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили. 

Организаторы митинга заявили, что блокируют вход в парламент и не допустят участие депутатов на завтрашнем заседании.   

На территорию вокруг парламента привлечено множество полицейских. 

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