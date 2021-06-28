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Переболевших COVID-19 детей в Индии часто поражает смертельно опасный синдром

Переболевших COVID-19 детей в Индии часто поражает смертельно опасный синдром Дети в Индии, переболевшие коронавирусной инфекцией, начали чаще заболевать мультисистемным воспалительным синдромом. Об этом сообщила в понедельник газета The Times of India.
В регионе
28 июня 2021 г. 09:21
Переболевших COVID-19 детей в Индии часто поражает смертельно опасный синдром

Дети в Индии, переболевшие коронавирусной инфекцией, начали чаще заболевать мультисистемным воспалительным синдромом.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник газета The Times of India.

"Этому синдрому уже год, и мы получаем все большее количество случаев", - приводит газета слова заведующего педиатрическим отделением неотложной помощи и интенсивной терапии Института медицинского образования в Чандигархе профессора Джаяшри.

По информации местных СМИ, случаи возникновения этого синдрома у детей отмечены в штатах Махараштра, Харьяна, Пенджаб и других, точное число заболевших не установлено, но их уже сотни (только в Чандигархе цифры разнятся от 42 до 252 детей). Врачи с тревогой отмечают, что пока в Индии нет официальной общенациональной статистики по этому заболеванию и нет рекомендаций, как с ним бороться.

Специалисты указывают, что дети в целом легче переносят коронавирусную инфекцию, но затем у них может проявиться такой синдром. Заболевание обычно развивается через четыре-шесть недель после выздоровления ребенка или подростка от COVID-19. Его симптомы: повышение температуры, лихорадка, сыпь, конъюнктивит, диарея и рвота, низкое кровяное давление. Мультисистемный воспалительный синдромом может привести к печальным последствиям. Проблема еще и в том, что нередко врачи путают его с другими детскими заболеваниями.

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