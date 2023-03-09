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Пентагон заявил, что Россия пошла на беспрецедентное военное сотрудничество с Ираном

Пентагон заявил, что Россия пошла на беспрецедентное военное сотрудничество с Ираном Москва пошла на беспрецедентное военное сотрудничество с Тегераном, в том числе по ракетам и средствам противовоздушной обороны.
В регионе
9 марта 2023 г. 21:57
Пентагон заявил, что Россия пошла на беспрецедентное военное сотрудничество с Ираном

Москва пошла на беспрецедентное военное сотрудничество с Тегераном, в том числе по ракетам и средствам противовоздушной обороны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с израильским коллегой Йоавом Галантом.

"Мы особенно озабочены растущим стратегическим партнерством Ирана с Россией", - сказал Остин. По его версии, это включает "применение иранских беспилотников" в войне против Украины.

"За последний год военное сотрудничество России с Ираном углубилось", - добавил министр Пентагона. Как он утверждал, "это представляет серьезные вызовы для данного региона".

По версии Остина, Иран "получает важный боевой опыт" в Украине, который якобы будет передан подконтрольным Тегерану силам на Ближнем Востоке.

"В ответ на поддержку Ирана по Украине Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество, в том числе по ракетам и ПВО", - утверждал шеф Пентагона.

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