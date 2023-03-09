Пентагон заявил, что Россия пошла на беспрецедентное военное сотрудничество с Ираном

Москва пошла на беспрецедентное военное сотрудничество с Тегераном, в том числе по ракетам и средствам противовоздушной обороны.
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"Мы особенно озабочены растущим стратегическим партнерством Ирана с Россией", - сказал Остин. По его версии, это включает "применение иранских беспилотников" в войне против Украины.
"За последний год военное сотрудничество России с Ираном углубилось", - добавил министр Пентагона. Как он утверждал, "это представляет серьезные вызовы для данного региона".
По версии Остина, Иран "получает важный боевой опыт" в Украине, который якобы будет передан подконтрольным Тегерану силам на Ближнем Востоке.
"В ответ на поддержку Ирана по Украине Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество, в том числе по ракетам и ПВО", - утверждал шеф Пентагона.