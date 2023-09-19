Пентагон: США не видят рисков для своего персонала на учениях в Армении

США продолжат совместные военные учения с Арменией и завершат их планово, не считают, что американским бойцам, которые принимают в них участие, что-то угрожает.

США продолжат совместные военные учения с Арменией и завершат их планово, не считают, что американским бойцам, которые принимают в них участие, что-то угрожает.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил Пентагон.

"Наши совместные учения с Арменией реализовали свои цели по построению новых отношений на тактическом уровне и повышению совместимости для миротворческих операций. Они завершатся завтра, как и планировалось".

Пентагон уточнил, что не видит рисков для своего персонала, участвующего в маневрах.