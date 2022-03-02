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Пентагон: Россия выпустила по Украине более 400 ракет

Пентагон: Россия выпустила по Украине более 400 ракет Российские войска выпустили по городам Украины более 400 ракет с начала войны.
В регионе
2 марта 2022 г. 08:33
Пентагон: Россия выпустила по Украине более 400 ракет

Российские войска выпустили по городам Украины более 400 ракет с начала войны.

Как передает Report, об этом в комментарии CNN сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.

По словам чиновника, у украинцев есть еще достаточно систем противоракетной обороны, которые остаются "дееспособными, неповрежденными и задействованными".

Также собеседник сказал, что Россия контролирует некоторые районы "больше, чем другие", хотя преимущество в воздухе за Украиной.

Сопротивление российским захватчикам продолжается уже шестые сутки. За это время Вооруженные Силы Украины уничтожили уже почти 6 тысяч солдат РФ и сотни единиц тяжелой техники. При этом в России эти данные до сих пор не подтверждают.

28 февраля состоялись переговоры между украинской и российской сторонами о прекращении войны в Украине. Следующие переговоры, по некоторой информации, запланированы на 2 марта.

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Версия на английском языке Pentagon: Russia fired more than 400 missiles into Ukraine 
Версия на азербайджанском языке Pentaqon: Rusiya Ukraynaya 400-dən çox raket atıb

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