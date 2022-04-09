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Пентагон: Россия потеряла в Украине 20% своей боевой мощи

Пентагон: Россия потеряла в Украине 20% своей боевой мощи С начала войны украинские военные разбили 15-20% вооруженных сил России , а РФ сосредотачивает войска для усиления наступления на Донбасс.
В регионе
9 апреля 2022 г. 11:31
Пентагон: Россия потеряла в Украине 20% своей боевой мощи

С начала войны украинские военные уничтожили 15-20% боевой мощи вооруженных сил России.

Как передает Report, об этом сообщает издание ABC News со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона.

По словам чиновника, РФ сосредотачивает войска для усиления наступления на Донбасс. На данный момент российские БТГ (батальонные тактические группы) «изучают возможность консолидации, объединения оставшихся войск и припасов для формирования новых подразделений".

По словам чиновника, Россия также намерена набрать более 60 000 новых военнослужащих. После восстановления российских БТГ «наиболее вероятным курсом действий будет их немедленное продвижение на юг прямо в Донбасс».

По оценкам Пентагона, более 40 российских БТГ размещены в районе Донбасса или рядом с ним. По оценкам, в среду их было «более 30», что означает, что за последние дни прибыло еще около 10 000 военнослужащих.

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Версия на английском языке Russia has lost 15-20% of combat power, Pentagon says
Версия на азербайджанском языке Pentaqon: "Rusiya Ukraynada hərbi gücünün 20 faizini itirib"

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