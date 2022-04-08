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Пентагон разочарован отсутствием контактов с минобороны России

Пентагон разочарован отсутствием контактов с минобороны России Диалог между военными ведомствами США и России в последние месяцы "идет не очень успешно", поскольку российская сторона не отвечает.
В регионе
8 апреля 2022 г. 00:24
Пентагон разочарован отсутствием контактов с минобороны России

Диалог между военными ведомствами США и России в последние месяцы "идет не очень успешно", поскольку российская сторона не отвечает.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Относительно вопроса о взаимодействии с российскими коллегами, я и генерал Марк Милли часто связывались с нашими коллегами в России, чтобы попытаться убедиться в том, что мы поддерживаем диалог", - сказал Остин на слушаниях в сенате США.

Однако он отметил, что этот "диалог с середины февраля идет не очень успешно, так как русские не отвечают".

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