Пентагон разочарован отсутствием контактов с минобороны России

Диалог между военными ведомствами США и России в последние месяцы "идет не очень успешно", поскольку российская сторона не отвечает.

Диалог между военными ведомствами США и России в последние месяцы "идет не очень успешно", поскольку российская сторона не отвечает.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Относительно вопроса о взаимодействии с российскими коллегами, я и генерал Марк Милли часто связывались с нашими коллегами в России, чтобы попытаться убедиться в том, что мы поддерживаем диалог", - сказал Остин на слушаниях в сенате США.

Однако он отметил, что этот "диалог с середины февраля идет не очень успешно, так как русские не отвечают".