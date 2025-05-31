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Пентагон потратит более $1 млрд на разработку оружия "глобального удара"

Пентагон потратит более $1 млрд на разработку оружия "глобального удара" Пентагон заказал у оборонной корпорации Lockheed Martin разработку модификации системы оперативного удара на сумму свыше $1 млрд.
В регионе
31 мая 2025 г. 10:38
Пентагон потратит более $1 млрд на разработку оружия глобального удара

Пентагон заказал у оборонной корпорации Lockheed Martin разработку модификации системы оперативного удара на сумму свыше $1 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из информации на сайте американского оборонного ведомства.

Из опубликованных данных следует, что Lockheed Martin получила заказ на полный комплекс услуг. В него входят управление программой, инженерные разработки, интеграция систем, закупка необходимых материалов, инструментов и оборудования для производства ракет и пусковых программ системы Conventional Prompt Strike ("Конвенциональный быстрый удар").

Ранее оборонная компания заявила о планах модернизировать истребители пятого поколения F-35, оборудованные системой автономного управления и способные выполнять боевые задачи без пилота.

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon "qlobal zərbə" silahının hazırlanmasına 1 milyard dollardan çox vəsait xərcləyəcək

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