Пентагон потратит более $1 млрд на разработку оружия "глобального удара"

Пентагон заказал у оборонной корпорации Lockheed Martin разработку модификации системы оперативного удара на сумму свыше $1 млрд.

Пентагон заказал у оборонной корпорации Lockheed Martin разработку модификации системы оперативного удара на сумму свыше $1 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из информации на сайте американского оборонного ведомства.

Из опубликованных данных следует, что Lockheed Martin получила заказ на полный комплекс услуг. В него входят управление программой, инженерные разработки, интеграция систем, закупка необходимых материалов, инструментов и оборудования для производства ракет и пусковых программ системы Conventional Prompt Strike ("Конвенциональный быстрый удар").

Ранее оборонная компания заявила о планах модернизировать истребители пятого поколения F-35, оборудованные системой автономного управления и способные выполнять боевые задачи без пилота.