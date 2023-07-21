О нас

Пентагон планирует усилить флотскую группировку у берегов Ирана

Пентагон планирует усилить флотскую группировку у берегов Ирана Пентагон объявил об усилении военного присутствия в Ормузском проливе, в рамках чего к берегам Ирана будут направлены два десантных корабля.
В регионе
21 июля 2023 г. 04:40
Пентагон планирует усилить флотскую группировку у берегов Ирана

Пентагон объявил об усилении военного присутствия в Ормузском проливе, в рамках чего к берегам Ирана будут направлены два десантных корабля.

Как передает Report, об этом сообщили в Центральном командовании Пентагона.

Речь идет об универсальном десантном корабле USS Bataan и десантном корабле-доке USS Carter Hall. Совместно с эсминцем USS Thomas Hudner и авиационной группой на истребителях F-16 и F-35, они будут действовать в зоне Ормузского пролива, который соединяет Персидский и Оманский заливы. Эта зона имеет стратегическую важность в связи с тем, что через этот пролив проходит значительная доля мировой торговли энергоресурсами.

В Пентагоне утверждают, что эти меры направлены против Ирана, который устраивает рейдерские захваты коммерческих судов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Pentaqon İran sahillərində hərbi mövcudluğunu gücləndirməyi planlaşdırır

Другие новости из категории

В Армении вырос оборот наркотиков
В Армении вырос оборот наркотиков
20 июля 2023 г. 23:45
Лидеры Израиля и Палестины посетят Турцию
Лидеры Израиля и Палестины посетят Турцию
20 июля 2023 г. 23:27
МИД Турции осудил осквернение Корана в Швеции
МИД Турции осудил осквернение Корана в Швеции
20 июля 2023 г. 23:04
Гражданин РФ погиб, упав с пятого этажа здания Следственного комитета Армении
Гражданин РФ погиб, упав с пятого этажа здания Следственного комитета Армении
20 июля 2023 г. 21:13
Украина начала применять предоставленные США кассетные бомбы
Украина начала применять предоставленные США кассетные бомбы
20 июля 2023 г. 18:30
Турецкая компания опровергла сообщения о причастности сухогруза к атаке на Крымский мост
Турецкая компания опровергла сообщения о причастности сухогруза к атаке на Крымский мост
20 июля 2023 г. 16:51
РФ вводит уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипмиссий по стране
РФ вводит уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипмиссий по стране
20 июля 2023 г. 16:35
Кулеба призвал страны ЕС расширить возможности для экспорта украинского зерна
Кулеба призвал страны ЕС расширить возможности для экспорта украинского зерна
20 июля 2023 г. 16:08
Президент Турции прибыл в ТРСК
Президент Турции прибыл в ТРСК
20 июля 2023 г. 15:42
Делегация авиакомпании Ryanair в Украине обсудила вопрос возобновления полетов
Делегация авиакомпании Ryanair в Украине обсудила вопрос возобновления полетов
20 июля 2023 г. 15:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi