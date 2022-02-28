Пентагон ответил на угрозы Путина применить ядерное оружие

В Пентагоне не сомневаются, что РФ привела силы ядерного сдерживания в состояние повышенной боевой готовности.

В Пентагоне не сомневаются, что РФ привела силы ядерного сдерживания в состояние повышенной боевой готовности.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, соответствующее заявление опубликовано на сайте Минобороны США.

"У нас нет оснований сомневаться в достоверности этих сообщений", — сказал на брифинге высокопоставленный представитель министерства обороны.

По словам чиновника, это ненужный шаг со стороны Путина, потому что Россия никогда не подвергалась угрозе со стороны НАТО и уж точно не со стороны Украины.

"Это эскалация, потому что потенциально задействуются силы, которые в случае просчета могут сделать ситуацию намного более опасной. Мы по-прежнему уверены в своей способности защитить себя, наших союзников и партнеров, в том числе в сфере стратегического сдерживания", — заявил чиновник.