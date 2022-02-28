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Пентагон ответил на угрозы Путина применить ядерное оружие

Пентагон ответил на угрозы Путина применить ядерное оружие В Пентагоне не сомневаются, что РФ привела силы ядерного сдерживания в состояние повышенной боевой готовности.
В регионе
28 февраля 2022 г. 12:18
Пентагон ответил на угрозы Путина применить ядерное оружие

В Пентагоне не сомневаются, что РФ привела силы ядерного сдерживания в состояние повышенной боевой готовности.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, соответствующее заявление опубликовано на сайте Минобороны США.

"У нас нет оснований сомневаться в достоверности этих сообщений", — сказал на брифинге высокопоставленный представитель министерства обороны.

По словам чиновника, это ненужный шаг со стороны Путина, потому что Россия никогда не подвергалась угрозе со стороны НАТО и уж точно не со стороны Украины.

"Это эскалация, потому что потенциально задействуются силы, которые в случае просчета могут сделать ситуацию намного более опасной. Мы по-прежнему уверены в своей способности защитить себя, наших союзников и партнеров, в том числе в сфере стратегического сдерживания", — заявил чиновник.

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Версия на английском языке Pentagon comments on Russia's decision regarding its nuclear arsenal
Версия на азербайджанском языке Pentaqon Rusiyanın nüvə qüvvələrini hazırlıq vəziyyətinə gətirməsinə münasibət bildirib

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