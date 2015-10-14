Пентагон: Оружие и боеприпасы мы отправили сирийским арабам, а не YPG

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Оружие и боеприпасы мы отправили сирийским арабам, а не YPG (Отряды народной самообороны, вооруженная группировка PYD, являющаяся сирийским крылом террористической группировки РПК В Турции).

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявили в министерстве обороны США.

Представитель Минобороны США, пожелавший остаться неизвестным, сказал: "Мы работаем с сирийскими арабами".

Он также отметил, что среди боеприпасов, отправленных в Сирию, не было ракетных систем.

Отметим, что США отправили сирийскому крылу террористической группировки РПК 27 контейнеров или 50 тонны боеприпасов. США официально информацию не комментировали.

Напомним, что представитель госдеп США Джон Кирби заявил, что США не признает PYD и YPG (Отряды народной самообороны) в качестве террористических организаций.