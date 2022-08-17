Пентагон назвал приоритетом США оперативную совместимость Турции и НАТО

Обеспечение оперативной совместимости между Вооруженными силами Турции и Североатлантическим альянсом остается приоритетом для Соединенных Штатов.

Обеспечение оперативной совместимости между Вооруженными силами Турции и Североатлантическим альянсом остается приоритетом для Соединенных Штатов.

Как передает Report , об этом заявил ТАСС официальный представитель Министерства обороны США, комментируя информацию о переговорах в Вашингтоне турецкой делегации по вопросу о поставках Анкаре истребителей F-16.

"Наша политика заключается в том, что мы не даем публичных комментариев относительно предполагаемых военных поставок и не подтверждаем их, пока о них официально не уведомлен Конгресс. США высоко ценят свое партнерство с союзницей по НАТО Турцией. У США и Турции давние и глубокие двусторонние связи в сфере обороны, и сохранение оперативной совместимости Турции и НАТО остается для Вашингтона приоритетом", - сказал упомянутый представитель Пентагона.

Прояснять дальнейшие намерения правительства Турции в сфере военно-технического сотрудничества с США он предложил непосредственно у Анкары. "Мы переадресуем вас к турецким властям по поводу их планов закупок в области обороны", - отметил сотрудник американского военного ведомства.

Напомним, что ранее в минобороны Турции сообщили о визите делегации в США для обсуждения вопроса о модернизации и закупке истребителей F-16.