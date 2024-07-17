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Пентагон намерен продолжать военное сотрудничество с Грузией

Пентагон намерен продолжать военное сотрудничество с Грузией Вашингтон будет продолжать поддерживать военное сотрудничество с Тбилиси, несмотря на отмену совместных учений.
В регионе
17 июля 2024 г. 02:22
Пентагон намерен продолжать военное сотрудничество с Грузией

Вашингтон будет продолжать поддерживать военное сотрудничество с Тбилиси, несмотря на отмену совместных учений.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер.

Райдер, комментируя на регулярном брифинге перенос на неопределенный срок запланированных на лето этого года грузино-американских военных учений, заявил, что Пентагону неизвестно о каких-либо других отменах.

Он подчеркнул, что США продолжат поддерживать партнерские связи с грузинской армией. Пентагон также будет находить возможности для укрепления суверенитета и поддержания территориальной целостности Грузии.

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