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Пентагон: Из Мариуполя выводится часть российских войск

Пентагон: Из Мариуполя выводится часть российских войск На фоне продолжающегося полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины, российские войска начали выводить некоторые свои части из Мариуполя.
В регионе
29 апреля 2022 г. 09:46
Пентагон: Из Мариуполя выводится часть российских войск

На фоне продолжающегося полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины, российские войска начали выводить некоторые свои части из Мариуполя.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится на сайте оборонного ведомства США.

По данным Пентагона, некоторые российские части покидают Мариуполь и движутся на северо-запад. Бои за город продолжаются.

Как отметил во время брифинга чиновник оборонного ведомства, российские военные полностью не контролируют Мариуполь и именно поэтому они продолжают наносить как ракетные, так и авиационные удары. " Если бы город был полностью взят, незачем продолжать его бомбить", - отметил он.

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Версия на английском языке Russian troops begin to withdraw some of their units from Mariupol, Pentagon says

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