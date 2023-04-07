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Пентагон исключил Армению из списка стран-участниц масштабных военных учений

Пентагон исключил Армению из списка стран-участниц масштабных военных учений Пентагон исключил Армению из списка стран, которые примут участие в многонациональных военных учениях "Защитник-2023".
В регионе
7 апреля 2023 г. 12:49
Пентагон исключил Армению из списка стран-участниц масштабных военных учений

Пентагон исключил Армению из списка стран, которые примут участие в многонациональных военных учениях "Защитник-2023".

Как передает Report, об этом сообщает "Арменпресс" со ссылкой на Минобороны Армении.

Агентство сообщает, что 6 апреля на сайте оборонного ведомства США был опубликован список стран-участниц, куда входила и Армения. Однако через некоторое время Минобороны США отредактировало сообщение.

Но, по словам пресс-секретаря министра обороны Армении Арама Торосяна, армянские военные примут участие в двух других учениях, организованных Командованием Сухопутных войск США в Европе в этом году: KFOR (Косовские силы) и Sabre Junction (Объединенный меч).

В учениях "Защитник-2023" примут участие 10 европейских стран. США представят около 9 тыс. военнослужащих.

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