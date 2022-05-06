Пентагон: Большинство российских войск отошли от Мариуполя

По оценке Пентагона, большинство российских сил отошли от Мариуполя, направившись на север от города.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Пентагона Джона Кирби.
Он отметил, что в основном россияне наносят авиаудары по Мариуполю и его окрестностям и в частности, по "Азовстали", где находятся украинские защитники и гражданские.
"Наше знание диспозиции российских сил, знаете, не идеально. В целом мы оценили бы, что большинство российских сил, сухопутных войск, которые были направлены в Мариуполь, отошли и двинулись к северу от Мариуполя. Небольшое количество, примерно эквивалентное паре батальонных групп, пока еще находится в Мариуполе и на его окрестностях", - отметил Кирби.