Пентагон: Большинство российских войск отошли от Мариуполя

По оценке Пентагона, большинство российских сил отошли от Мариуполя, направившись на север от города.

По оценке Пентагона, большинство российских сил отошли от Мариуполя, направившись на север от города.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Пентагона Джона Кирби.

Он отметил, что в основном россияне наносят авиаудары по Мариуполю и его окрестностям и в частности, по "Азовстали", где находятся украинские защитники и гражданские.

"Наше знание диспозиции российских сил, знаете, не идеально. В целом мы оценили бы, что большинство российских сил, сухопутных войск, которые были направлены в Мариуполь, отошли и двинулись к северу от Мариуполя. Небольшое количество, примерно эквивалентное паре батальонных групп, пока еще находится в Мариуполе и на его окрестностях", - отметил Кирби.