Пенитенциарная служба: Состояние здоровья Саакашвили удовлетворительное

Специальная пенитенциарная служба Грузии распространила заявление о состоянии здоровья Михаила Саакашвили.
Как передает местное бюро Report, на данный момент состояние здоровья третьего президента Грузии удовлетворительное, и он постоянно находится под наблюдением медицинского персонала.
"Распространяемая в СМИ информация об ухудшении состояния здоровья Михаила Саакашвили не соответствует действительности.
Михаил Саакашвили принимает прописанные медикаменты. Состояние его здоровья в настоящее время удовлетворительное. Жизненные показатели в норме. В частности, давление – 120/90, пульс – 90, сатурация – 97, глюкоза - 101 mg/dl", - говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы.
Для справки, ранее лечащий врач Михаила Саакашвили заявил, что состояние здоровья экс-президента ухудшилось.
Напомним, Саакашвили арестовали в Тбилиси 1 октября, в этот же день он объявил голодовку.