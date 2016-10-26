Каспийская флотилия России провела учения в Астрахани

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Морские пехотинцы Каспийской флотилии Вооруженных Сил России провели совместные тактические учения на полигоне в Астраханской области.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в ходе учений морские пехотинцы отработали приемы и навыки ведения стрельбы из стрелкового оружия по наземным целям с воздуха.

После высадки морпехи совершили 10-километровый марш-бросок в район расположения условного противника.

В учениях приняли участие около 200 морских пехотинцев и два вертолета Ми-8.