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    Каспийская флотилия России провела учения в Астрахани

    В учениях приняло участие около 200 морских пехотинцев и два вертолета Ми-8

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Морские пехотинцы Каспийской флотилии Вооруженных Сил России провели совместные тактические учения на полигоне в Астраханской области.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в ходе учений морские пехотинцы отработали приемы и навыки ведения стрельбы из стрелкового оружия по наземным целям с воздуха.

    После высадки морпехи совершили 10-километровый марш-бросок в район расположения условного противника.

    В учениях приняли участие около 200 морских пехотинцев и два вертолета Ми-8.

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