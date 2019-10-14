В Грузии педагог, раскритиковавший похищение девушки, подвергся критике

Учитель из села Калинино Гардабанского района Грузии, азербайджанец Гамид Садых подвергся жесткой критике.

Как сообщает грузинское бюро Report, причиной послужил пост педагога в социальной сети Facebook, где он коснулся насильственного похищения девушки, которая некогда была его ученицей.

Г.Садых отметил, что девушку украли с автобусной остановки в селе Тезекенд. Педагог обвинил в этом общину и высказал в ее адрес резкие и оскорбительные выражения.

Согласно информации, распространенной телеканалом "Мтавари архи", возмущенные статусом Г.Садыха аксакалы села Тезекенд публично осудили его в центре села.

Видеозапись публичного осуждения молодого учителя была распространена. Полиция приступила к расследованиям в связи с произошедшим инцидентом.