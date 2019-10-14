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В Грузии педагог, раскритиковавший похищение девушки, подвергся критике

Педагог, раскритиковавший похищение девушки, подвергся критике

Учитель из села Калинино Гардабанского района Грузии, азербайджанец Гамид Садых подвергся жесткой критике.

Как сообщает грузинское бюро Report, причиной послужил пост педагога в социальной сети Facebook, где он коснулся насильственного похищения девушки, которая некогда была его ученицей.   

Г.Садых отметил, что девушку украли с автобусной остановки в селе Тезекенд. Педагог обвинил в этом общину и высказал в ее адрес резкие и оскорбительные выражения.

Согласно информации, распространенной телеканалом "Мтавари архи", возмущенные статусом Г.Садыха аксакалы села Тезекенд публично осудили его в центре села.

Видеозапись публичного осуждения молодого учителя была распространена. Полиция приступила к расследованиям в связи с произошедшим инцидентом. 

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