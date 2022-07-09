Павильон "Азербайджан" стал лауреатом Золотого знака ВДНХ.
Как сообщает российское бюро Report, торжественная церемония награждения состоялась сегодня в павильоне "Казахстан" на ВДНХ.
За два года руководство павильона "Азербайджан" реализовали сотни культурных, образовательных и развлекательных мероприятий.
Решение о присуждении знака принимается коллегиально специально созданным Наградным комитетом. Так возрождается традиция награждения за достижения в различных сферах, которая существовала со дня открытия Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в 1939 году.