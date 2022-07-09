О нас

Павильон "Азербайджан" стал лауреатом Золотого знака ВДНХ

Павильон "Азербайджан" стал лауреатом Золотого знака ВДНХ Павильон "Азербайджан" стал лауреатом Золотого знака ВДНХ.
В регионе
9 июля 2022 г. 15:00
Павильон Азербайджан стал лауреатом Золотого знака ВДНХ

Павильон "Азербайджан" стал лауреатом Золотого знака ВДНХ.

Как сообщает российское бюро Report, торжественная церемония награждения состоялась сегодня в павильоне "Казахстан" на ВДНХ.

За два года руководство павильона "Азербайджан" реализовали сотни культурных, образовательных и развлекательных мероприятий.

Решение о присуждении знака принимается коллегиально специально созданным Наградным комитетом. Так возрождается традиция награждения за достижения в различных сферах, которая существовала со дня открытия Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в 1939 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Премьер-министр Грузии поздравил мусульман
Премьер-министр Грузии поздравил мусульман
9 июля 2022 г. 13:10
Генштаб Украины: Россия за сутки потеряла 300 военных
Генштаб Украины: Россия за сутки потеряла 300 военных
9 июля 2022 г. 12:45
Путин поздравил мусульман с праздником Гурбан
Путин поздравил мусульман с праздником Гурбан
9 июля 2022 г. 10:33
Число российских военных пилотов в Беларуси растет
Число российских военных пилотов в Беларуси растет
9 июля 2022 г. 09:47
Зеленский: Своевременная военная помощь Украине позволит закончить бои в этом году
Зеленский: Своевременная военная помощь Украине позволит закончить бои в этом году
9 июля 2022 г. 01:27
В РФ впервые приговорили к тюремному заключению за антивоенные высказывания
В РФ впервые приговорили к тюремному заключению за антивоенные высказывания
8 июля 2022 г. 23:41
Резников: В ВС Украины мобилизованы 700 тыс. человек
Резников: В ВС Украины мобилизованы 700 тыс. человек
8 июля 2022 г. 20:55
Спецпредставитель Армении проинформировал послов о переговорах с Турцией
Спецпредставитель Армении проинформировал послов о переговорах с Турцией
8 июля 2022 г. 18:05
Канада ввела новые санкции в отношении России
Канада ввела новые санкции в отношении России
8 июля 2022 г. 17:28
Кремль: Россия не использует нефть или газ в качестве инструмента политического давления
Кремль: Россия не использует нефть или газ в качестве инструмента политического давления
8 июля 2022 г. 14:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi