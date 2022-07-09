Павильон "Азербайджан" стал лауреатом Золотого знака ВДНХ

Павильон "Азербайджан" стал лауреатом Золотого знака ВДНХ.

Павильон "Азербайджан" стал лауреатом Золотого знака ВДНХ.

Как сообщает российское бюро Report, торжественная церемония награждения состоялась сегодня в павильоне "Казахстан" на ВДНХ.

За два года руководство павильона "Азербайджан" реализовали сотни культурных, образовательных и развлекательных мероприятий.

Решение о присуждении знака принимается коллегиально специально созданным Наградным комитетом. Так возрождается традиция награждения за достижения в различных сферах, которая существовала со дня открытия Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в 1939 году.