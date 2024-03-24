Павильон "Азербайджан" отменил второй день празднования "Новруз" из-за теракта в "Крокусе"

Павильон "Азербайджан" на ВДНХ в Москве отменил второй день празднования "Новруз" в знак солидарности с жертвами теракта в "Крокус Сити Холле".

Павильон "Азербайджан" на ВДНХ в Москве отменил второй день празднования "Новруз" в знак солидарности с жертвами теракта в "Крокус Сити Холле".

Об этом корреспонденту российского бюро Report сообщили в пресс-службе Павильона.

В Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ 22 марта прошли мероприятия по случаю национального праздника "Новруз байрам".

Для гостей ВДНХ работала тематическая фотозона, были организованы мастер – классы по украшению национальных сладостей, окрашиванию яиц, используемых для праздничного декора, а также искусству "Мехенди" - традиционной росписи хной.

Посетители праздника насладились ароматным азербайджанским чаем с национальными сладостями в Торговом зале Павильона.

Праздничные мероприятия были запланированы на два дня. 23 марта в знак солидарности с жертвами теракта в "Крокус Сити Холле", все развлекательные программы, театрализованное представление и праздничный концерт молодых исполнителей были отменены.

