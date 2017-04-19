Секретарь Совбеза России заявил о росте террористической угрозы на Северном Кавказе

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Международные террористы наращивают вербовку боевиков и пропаганду своей идеологии на Северном Кавказе. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Отмечается нарастание пропагандистской и вербовочной деятельности международных террористических и экстремистских организаций. Серьезную угрозу представляет активизация бандподполья, финансируемого, как правило, из-за рубежа", — сказал Патрушев на выездном совещании по ситуации на Северном Кавказе.

По его словам, обстановка в округе "остается напряженной", о чем свидетельствует "большое количество преступлений террористической и экстремистской направленности".

Ранее Патрушев отметил, что на стороне террористов в Сирии и Ираке воюет почти 2,7 тыс. жителей Северного Кавказа.