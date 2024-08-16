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Патрушев: Запад переносит хаос на территорию других государств

Патрушев: Запад переносит хаос на территорию других государств Страны коллективного Запада - прежде всего США и Великобритания, - столкнувшись с проблемами у себя, пытаются перенести хаос на территорию других государств.
В регионе
16 августа 2024 г. 03:20
Патрушев: Запад переносит хаос на территорию других государств

Страны коллективного Запада - прежде всего США и Великобритания, - столкнувшись с проблемами у себя, пытаются перенести хаос на территорию других государств.

Как передает Report, такое мнение выразил в интервью "Известиям" помощник президента РФ Николай Патрушев, приведя в пример ситуацию в Бангладеш, Венесуэле и Сербии.

"США и Англия, столкнувшись с внутриполитическими дрязгами, проблемами в экономике и финансах, беспорядками, вызванными противостоянием между мигрантами и коренными жителями, стремятся перенести хаос за пределы своих границ, все сильнее разжигать военные, межнациональные и межконфессиональные конфликты за рубежом", - отметил Патрушев.

В качестве примера помощник российского президента привел беспорядки в Сербии, где Запад попытался сменить законное правительство "на послушных Вашингтону обученных за рубежом политиков".

"Массовые беспорядки организовываются западниками и в других странах", - указал Патрушев, напомнив о перевороте в Бангладеш, бывший премьер-министр которой Шейх Хасина "считает именно США причастными к ее отставке и разгулу преступности в ее стране" из-за отказа предоставить остров св. Мартина под военную базу.

"Не уменьшается уровень вмешательства США в суверенные дела Венесуэлы, - напомнил помощник президента РФ. - Вслед за очередной провалившейся попыткой госпереворота в этой стране Вашингтон предлагает Николасу Мадуро досрочную отставку".

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Версия на азербайджанском языке Patruşev: Qərblilər digər ölkələrdə kütləvi iğtişaşlar təşkil edir

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