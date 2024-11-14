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Патрушев: Военное присутствие РФ сдерживает попытки появления на Каспии ВМС стран НАТО

Патрушев: Военное присутствие РФ сдерживает попытки появления на Каспии ВМС стран НАТО Военное присутствие России в Каспийском море позволяет сдерживать попытки некоторых прибрежных государств к открытию своих акваторий для военно-морских сил (ВМС) стран-членов НАТО, особенно США.
В регионе
14 ноября 2024 г. 13:49
Патрушев: Военное присутствие РФ сдерживает попытки появления на Каспии ВМС стран НАТО

Военное присутствие России в Каспийском море позволяет сдерживать попытки некоторых прибрежных государств к открытию своих акваторий для военно-морских сил (ВМС) стран-членов НАТО, особенно США.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на совещании по развитию судостроительного комплекса Астраханской области.

"Каспийское море является уникальным водоемом, обладающим не только нефтяными, газовыми ресурсами, хорошим транзитным потенциалом, но и выгодным военно-стратегическим положением, позволяющим обеспечивать безопасность в Центральной Азии, на Кавказе и на Ближнем Востоке, - отметил Патрушев. - Расширение взаимодействия между Россией, странами Южного Кавказа, Центральной Азии и взятый курс прикаспийских государств на решение региональных проблем вызывают недовольство коллективного Запада".

По его словам, США и ЕС предпринимают "попытки обострить отношения между этими государствами, снизить уровень их политических и торговых связей".

"В этих условиях вопросы развития Каспия необходимо решать комплексно", - подчеркнул он.

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