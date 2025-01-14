Патрушев: Трамп не применит армию для расширения территории США

Помощник президента России Николай Патрушев не считает обоснованными разговоры о том, что Дональд Трамп на посту президента США применит военную силу для решения территориальных вопросов.

Помощник президента России Николай Патрушев не считает обоснованными разговоры о том, что Дональд Трамп на посту президента США применит военную силу для решения территориальных вопросов.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью газете "Комсомольская правда.

По его словам, Трамп обозначил свои интересы по отношению к Гренландии, Панамскому каналу, Мексике, Канаде. "Перекраивать карту мира под свои интересы и вмешиваться в дела стран на разных континентах - это американская традиция".

"В то же время, разговоры о том, что Трамп отправит вооруженные силы завоевывать новые штаты для США, вряд ли можно назвать обоснованными. Тем не менее, не приходится сомневаться, что на всех этих направлениях новая администрация будет очень напористо продавливать собственные интересы", - отметил он.