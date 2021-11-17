Патрушев: Стратегические отношения между странами СНГ прошли проверку на прочность

Стратегические отношения стран - участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) выдержали проверку на прочность в условиях пандемии

Стратегические отношения стран- участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) выдержали проверку на прочность в условиях пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

"Считаем, что в непростых условиях пандемии коронавируса стратегические отношения между нашими странами прошли проверку на прочность", - заявил Патрушев на ежегодной встрече секретарей Совбезов стран СНГ. По его мнению, "этому способствовали совместно предпринимаемые меры и тесное взаимодействие".

Секретарь СБ РФ констатировал, что государства Содружества "активно наращивали сотрудничество по линии обеспечения международной безопасности".

Отдельно Патрушев выделил работу по пресечению противоправных действий в цифровой среде. "Национальным координационным центром по реагированию на компьютерные инциденты совместно с профильными органами партнеров по Содружеству на постоянной основе проводится раннее предупреждение целевых атак, пресечение распространения вредоносного программного обеспечения, противодействие другим типам атак на информационные ресурсы", - отметил секретарь российского Совбеза.