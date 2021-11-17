О нас
Report Georgia
Аудио новости

Патрушев: Стратегические отношения между странами СНГ прошли проверку на прочность

Патрушев: Стратегические отношения между странами СНГ прошли проверку на прочность Стратегические отношения стран - участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) выдержали проверку на прочность в условиях пандемии
В регионе
17 ноября 2021 г. 12:59
Патрушев: Стратегические отношения между странами СНГ прошли проверку на прочность

Стратегические отношения стран- участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) выдержали проверку на прочность в условиях пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

"Считаем, что в непростых условиях пандемии коронавируса стратегические отношения между нашими странами прошли проверку на прочность", - заявил Патрушев на ежегодной встрече секретарей Совбезов стран СНГ. По его мнению, "этому способствовали совместно предпринимаемые меры и тесное взаимодействие".

Секретарь СБ РФ констатировал, что государства Содружества "активно наращивали сотрудничество по линии обеспечения международной безопасности".

Отдельно Патрушев выделил работу по пресечению противоправных действий в цифровой среде. "Национальным координационным центром по реагированию на компьютерные инциденты совместно с профильными органами партнеров по Содружеству на постоянной основе проводится раннее предупреждение целевых атак, пресечение распространения вредоносного программного обеспечения, противодействие другим типам атак на информационные ресурсы", - отметил секретарь российского Совбеза.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Чешский эксперт: Никто не должен стоять перед выбором еда или тепло
Чешский эксперт: Никто не должен стоять перед выбором "еда или тепло"
17 ноября 2021 г. 12:07
Губернатор: Прибывшие из Азербайджана бизнесмены получат свободный выход в Европу из Украины
Губернатор: Прибывшие из Азербайджана бизнесмены получат свободный выход в Европу из Украины
17 ноября 2021 г. 09:20
Названо число резидентов Агдамского промышленного парка
Названо число резидентов Агдамского промышленного парка
16 ноября 2021 г. 18:16
Экспорт из Чехии в Азербайджан в последние годы сокращается
Экспорт из Чехии в Азербайджан в последние годы сокращается
16 ноября 2021 г. 17:00
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине генерала Хикмета Гасанова
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине генерала Хикмета Гасанова
16 ноября 2021 г. 11:37
Бахтияр Асланбейли: Пандемия чуть не привела к остановке платформ BP на Каспии
Бахтияр Асланбейли: Пандемия чуть не привела к остановке платформ BP на Каспии
15 ноября 2021 г. 14:58
Вице-президент BP: По бурению на Шафаг-Асиман решения пока нет
Вице-президент BP: По бурению на "Шафаг-Асиман" решения пока нет
15 ноября 2021 г. 13:51
Вице-президент BP: бурение скважины на SWAP идет медленно из-за сложной геологии
Вице-президент BP: бурение скважины на SWAP идет медленно из-за сложной геологии
15 ноября 2021 г. 13:08
Брайза: Результаты Стамбульского саммита послужат огромным позитивным изменениям в регионе
Брайза: Результаты Стамбульского саммита послужат огромным позитивным изменениям в регионе
15 ноября 2021 г. 10:36
Чехия объявила о направлениях сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере
Чехия объявила о направлениях сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере
13 ноября 2021 г. 10:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi