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Патрушев: напряженность у границ России и в мире в целом нарастает

Патрушев: напряженность у границ России и в мире в целом нарастает Вашингтон и его союзники взяли курс на разрушение архитектуры безопасности, которая сложилась по итогам Второй мировой войны и во главе которой стоит ООН, и сейчас напряженность как у российских границ, так и в целом в мире нарастает.
В регионе
3 июня 2022 г. 02:55
Патрушев: напряженность у границ России и в мире в целом нарастает

Вашингтон и его союзники взяли курс на разрушение архитектуры безопасности, которая сложилась по итогам Второй мировой войны и во главе которой стоит ООН, и сейчас напряженность как у российских границ, так и в целом в мире нарастает.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал в интервью газете "Коммерсантъ", приуроченном к 30-летию структуры.

Он обратил внимание, что за три минувших десятилетия Запад "ради сохранения мировой гегемонии все чаще стал провоцировать межгосударственные трения и конфликты". Сейчас, как отметил Патрушев, "продолжается демонтаж системы контроля над вооружениями, нарастает напряженность военно-политической ситуации в мире и вблизи границ РФ".

"США и их союзники взяли курс на разрушение сформированной по итогам Второй мировой войны общепризнанной архитектуры безопасности во главе с ООН и подмену международного права неким "порядком, основанным на правилах", устанавливать которые они намерены без учета чьих-либо интересов", - констатировал он.

По мнению секретаря Совбеза, Запад "форсирует выполнение своей долгосрочной стратегии по сдерживанию и ослаблению России - стратегии, основанной на попрании принципов суверенитета, прагматизма, многовекторности и предсказуемости".

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