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Патриарх Кирилл: Рискуем поменять крест на наших храмах на исламский полумесяц

Патриарх Кирилл: Рискуем поменять крест на наших храмах на исламский полумесяц Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал предоставить мигрантам российское гражданство и отправить защищать новое отечество.
В регионе
13 марта 2024 г. 16:01
Патриарх Кирилл: Рискуем поменять крест на наших храмах на исламский полумесяц

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал предоставить мигрантам российское гражданство и отправить защищать новое отечество.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в обращении патриарха к священнослужителям и всем верующим в связи с предстоящими выборами президента России. Соответствующий документ размещен на сайте Всемирного русского народного собора (ВРНС).

В документе за подписью Кирилла присутствуют размышления об угрозе исламизации России в связи с демографическим кризисом, а также напутствия православным, которые касаются "жизни с иноверцем".

Обращение прямо призывает прилагать усилия для приобщения мигрантов к культуре и вере.

"Великая Отчизна, впервые за всю ее многовековую историю, стала перед опасностью превратиться из государства православного в исламский халифат. Впервые, как когда-то Святая София Константинопольская, мы смертельно рискуем поменять крест на наших храмах на исламский полумесяц", - сказано в документе.

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Версия на английском языке Patriarch Kirill: 'We are at risk of replacing crosses in churches with Islamic crescent'
Версия на азербайджанском языке Patriarx Kirill: Kilsələrimizdəki xaçların İslam ayparası ilə əvəzlənməsi riski altındayıq

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