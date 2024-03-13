Патриарх Кирилл: Рискуем поменять крест на наших храмах на исламский полумесяц

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал предоставить мигрантам российское гражданство и отправить защищать новое отечество.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал предоставить мигрантам российское гражданство и отправить защищать новое отечество.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в обращении патриарха к священнослужителям и всем верующим в связи с предстоящими выборами президента России. Соответствующий документ размещен на сайте Всемирного русского народного собора (ВРНС).

В документе за подписью Кирилла присутствуют размышления об угрозе исламизации России в связи с демографическим кризисом, а также напутствия православным, которые касаются "жизни с иноверцем".

Обращение прямо призывает прилагать усилия для приобщения мигрантов к культуре и вере.

"Великая Отчизна, впервые за всю ее многовековую историю, стала перед опасностью превратиться из государства православного в исламский халифат. Впервые, как когда-то Святая София Константинопольская, мы смертельно рискуем поменять крест на наших храмах на исламский полумесяц", - сказано в документе.

