Патриарх Грузии не верит, что кто-то хотел его отравить

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Патриарх всея Грузии Илия II не верит, что кто-то хотел его отравить. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил митрополит, отец Николоз, который находится в берлинской клинике, где патриарху проводят операцию.

"Я выскажу свое мнение и мнение патриарха. Я не верю, что в Грузии существует человек, у которого могли появиться подобные мысли. Что произошло, никто не знает. Патриарх тоже не верит в это", - заявил митрополит журналистам.

Накануне телекомпания "Рустави 2" сообщила о возможной попытке отравления патриарха всея Грузии Илии II. По данным телеканала, вечером 10 февраля в тбилисском аэропорту был задержан руководитель службы по управлению имуществом патриархии и директор медицинского центра святых Иоакима и Анны отец Георгий Мамаладзе, позже он был арестован. После задержания прокуратура вызвала на допрос в Тбилиси главу службы охраны патриарха Иосеба Оханашвили.

Немецкие врачи сегодня проводят патриарху операцию в связи с воспалением желчного пузыря.