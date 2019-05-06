Пассажирский самолет прибыл из Шереметьево в Баку с опозданием, еще один рейс задерживается - ОБНОВЛЕНО

Из-за инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100С в аэропорту Шереметьево в Москве работает только одна летная полоса. По этой причине рейса"SU 1852" Москва- Баку прибыл с опозданием.

Как передали Report в Международном аэропорту Гейдар Алиев, пассажирский самолет «Аэрофлот» прибыл в Баку утром в 07:18.

Как сообщили из аэропорта, будет задержка еще в одном рейсе из Москвы в Баку.

Принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот» самолет типа "Boeing 737-800" осуществит рейс "SU 1854" с часовым опозданием и ожидается, что поднимется в воздух в 13:05 и прибудет в Баку по графику в 17:15.

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С аэропорта Шереметьево в Москве не осуществляются взлеты воздушных судов из-за инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100. По этой причине ожидается задержка рейса "SU 1852" Москва- Баку.

Как передает Report, об этом сообщили в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Напомним, при крушении "Суперджета" в аэропорту Шереметьево, по уточненным данным, выжили 37 человек из 78 находившихся на борту.