Пассажирский самолет выкатился за пределы полосы в аэропорту Астаны

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Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Астаны. Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik, об этом заявили в комитете гражданской авиации Казахстана.

"Сегодня самолет рейса Шымкент — Астана авиакомпании Air Astana после посадки в 13:22 (по местному времени-ред.) во время пробега выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Есть повреждения на двигателе. Аэродром был закрыт.", — говорится в сообщении комитета.

В настоящее время столичный аэропорт работает в штатном режиме.

В компании сообщили, что никто из 88 пассажиров и девяти членов экипажа не пострадал. В настоящее время авиакомпания проводит расследование инцидента.