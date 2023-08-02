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Пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц при взлете в аэропорту Иркутска Самолет авиакомпании S7 столкнулся со стаей птиц при разбеге в аэропорту Иркутска.
В регионе
2 августа 2023 г. 10:21
Пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Самолет авиакомпании S7 столкнулся со стаей птиц при разбеге в аэропорту Иркутска.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 2 августа 2023 года при разбеге самолета, выполнявшего рейс №6329 сообщением "Иркутск-Якутск", произошло столкновение со стаей птиц", - говорится в сообщении.

Экипаж принял решение прервать взлет и вернуться на стоянку. На борту находилось 124 пассажира, пострадавших нет. Производится оценка технического состояния судна.

Транспортная прокуратура проводит проверку орнитологического обеспечения безопасности полетов.

По данным сайта S7, рейсы "Иркутск-Якутск" осуществляются самолетами Airbus A320.

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