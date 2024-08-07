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В аэропортах Армении сократился пассажиропоток

В аэропортах Армении сократился пассажиропоток Пассажиропоток в двух аэропортах Армении (в аэропортах "Звартноц" и "Ширак") в январе-июне 2024 года составил 2 млн. 358 тыс. 511 сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 43 269 человек.
В регионе
7 августа 2024 г. 02:26
В аэропортах Армении сократился пассажиропоток

Пассажиропоток в двух аэропортах Армении (в аэропортах "Звартноц" и "Ширак") в январе-июне 2024 года составил 2 млн. 358 тыс. 511 сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 43 269 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Пассажиропоток в аэропорту "Звартноц" за указанный период составил 2 310 793 человека, а в аэропорту "Ширак" – 47 718 человек.

Отметим, что пассажиропоток в двух аэропортах Армении в первом полугодии 2023 года составил 2 млн. 401 тыс. 780 человек, за тот же период 2022 года – 1 млн. 356 тыс. 368 человек, а за январь-июнь 2021 года – 771 тыс. 992 человека.

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