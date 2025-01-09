Пашиняна поматросят и бросят: Почему Армению никогда не возьмут в Евросоюз

Правительство Армении внесло в парламент проект закона о запуске процедуры вступления в Евросоюз. При этом глава правительства Никол Пашинян проговорился, что закон нужен лишь для "обсуждения" этой идеи. Затем, по его словам, вопрос вынесут на референдум.

Правительство Армении внесло в парламент проект закона о запуске процедуры вступления в Евросоюз. При этом глава правительства Никол Пашинян проговорился, что закон нужен лишь для "обсуждения" этой идеи. Затем, по его словам, вопрос вынесут на референдум. При этом в самом ЕС никто никуда Армению пока не приглашал. Брюссель предлагал пока лишь "сближение".

Как передает Report , издание NEWS.ru подготовило аналитическую статью о том, как Ереван собирается вступать в союз, куда его не звали, и почему Запад не против ему подыграть.

Когда Армения рассчитывает вступить в Евросоюз

В четверг кабинет министров Армении одобрил и направил в парламент законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз (ЕС). Выступивший на заседании правительства глава МИД Арарат Мирзоян пояснил, что решение подготовить документ принято из-за динамичного и интенсивного развития отношений с ЕС в последние годы. Министр напомнил, что Евросоюз "неоднократно выражал политическую поддержку правительству Армении", а также принял участие "в обеспечении безопасности в регионе". Очевидно, что имеется в виду миссия наблюдателей ЕС, размещенная у рубежей с Азербайджаном, — накануне Мирзоян говорил, что евронаблюдатели останутся в Армении до полной делимитации границы.

Премьер-министр Никол Пашинян добавил, что законопроект не следует воспринимать как заявку на немедленное вступление в ЕС. По словам политика, основная цель — обозначить готовность Армении к практической работе по сближению с Европейским союзом.

"Необходимо разработать план действий и понять, как мы видим этот процесс, а также как его представляет Евросоюз. У этого пути множество аспектов, требующих детального обсуждения. Только по итогам переговоров станет ясно, стоит ли выносить вопрос о вступлении в ЕС на референдум", — заявил Пашинян.

Выгодно ли Армении сближение с Западом

В мае прошлого года Пашинян в одном из интервью пошутил, что уже готов привести Армению в ЕС. "В каком году? В этом!" — сказал он в ответ на вопрос, когда страна будет вступать в объединение.

Осенью группа прозападных политиков и общественных деятелей начала сбор подписей с целью вынести на обсуждение парламента законопроект. 25 октября она сообщила, что собрала 60 тысяч подписей, хотя закон требовал набрать 50 тысяч.

Запад ведет Армению по пути Украины, пытаясь использовать республику против России и Ирана, предупреждает лидер движения "Мать Армения", политолог Андраник Теванян. По его мнению, Пашинян на самом деле понимает, что вступить в ЕС невозможно, но использует этот лозунг для сохранения своего рейтинга.

"Пашинян манипулирует, — обманывает те слои населения, которые питают иллюзии о будущей жизни в Евросоюзе. Фактически же этот процесс угрожает безопасности самой Армении. Мы на примере Украины видим, чего хочет ЕС и коллективный Запад от Украины. Они считают, что Киев — разменная монета в борьбе против Москвы. То же самое они рассчитывают сделать и с Арменией. В Грузии это быстро поняли и поэтому спаслись. А Пашинян хочет спасти себя, выполняя заказы своих западных кураторов", — сказал NEWS.ru Теванян.

Почему Евросоюз помогает Пашиняну в политической игре

Законопроект нужен Пашиняну, чтобы удержаться у власти, это вовсе не реальная попытка вступить в объединение, согласился в разговоре с NEWS.ru российский политолог Алексей Наумов.

"Это мощная идея, которая используется Пашиняном как политическое оружие. Евросоюз это видит и понимает, что он получит выгоду от ее продвижения, тем более Брюсселю для этого ничего особенно не нужно делать — просто прислать наблюдателей, перечислить незначительные деньги и отправить немного вооружений. Взамен ЕС получает страну, которая готова на многое, в том числе противостоять интересам России и Азербайджана в регионе", — сказал Наумов.

Политолог отметил, что процесс вступления Армении в ЕС в любом случае усложняет отсутствие общих границ. "Армения не собирается вступать в ЕС, тем более, у нее нет ни сухопутной, ни морской границ с объединением", — сказал Наумов. По его мнению, обсуждение такой идеи выгодно Пашиняну, а армянский народ получает иллюзию того, что страна движется на Запад.

Как инициативу Армении восприняли в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Армении в ЕС — ее суверенное право, но добавил, что одновременно быть участником и ЕС, и ЕАЭС нельзя. "Быть членами двух разных организаций, гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала, там — другие нормы", — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что участие в ЕАЭС приносит пользу не только Армении как государству, но и народу страны — темпы экономического роста Армении в связи с участием в объединении "измеряются в процентах".

Он также обратил внимание на опыт Турции, которая много лет сохраняет ориентацию на членство в ЕС, но "не встречает взаимности" со стороны европейских властей. В любом случае, подытожил Песков, следует дождаться реакции Брюсселя на инициативу.

Пока лидеры Евросоюза не делали заявлений о возможном членстве Армении. Хотя сотрудничество Еревана и Брюсселя с прошлой весны ведется по многим направлениям, никакой значительной помощи республике не оказывалось. Однако ЕС предоставил Армении финансовые ресурсы для развития инфраструктуры, улучшения образования, здравоохранения и повышения уровня жизни. Так, Брюссель пообещал в течение последующих четырех лет выделить Еревану грантов на €270 млн.

Что заставило Пашиняна заговорить о вступлении в ЕС

Член комитета Госдумы по безопасности Джамаладин Гасанов в беседе с NEWS.ru также привел в пример попытки Анкары примкнуть к Евросоюзу. Он отметил, что Турция пользуется значительным геополитическим влиянием на Ближнем Востоке и имеет перспективную экономику. "Она идет в ЕС как полноправный и самостоятельный субъект. А Армения — страна значительно меньше, с другой историей и набором внутренних и внешних вызовов. Она рассчитывает попасть в европейскую орбиту, ничего не привнося в экономические связи", — недоумевает парламентарий. Он выразил сомнение в том, что Армению в ближайшие годы примут в ЕС.

Гасанов не исключает, что стремление Армении к членству в ЕС мотивировано не столько внешнеполитическими выгодами, сколько неудачей внутренних реформ, которые пытался провести Пашинян. Он не исключает, что подлинным инициатором появления армянского закона был Запад.

"Западные страны, безусловно, заинтересованы в укреплении своего влияния в регионе Южного Кавказа. И Армения — важная часть этого конструкта. Особенно в свете изменения внешнеполитического курса Грузии, которая решила развиваться самостоятельно, без экивоков в сторону ЕС. Все, что делается кабмином Пашиняна, никак положительно не отражается на простых гражданах. Чтобы снизить накал страстей, власти говорят: „Потерпите! Скоро вступим в ЕС и все будет хорошо“. Но постоянные обещания все больше раздражают людей", — подчеркнул депутат.

Почему Армения решила повторить украинский сценарий

Законопроект — один из элементов политики Пашиняна по "вытягиванию страны из российского интеграционного пространства", заявил NEWS.ru политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. По его мнению, Армения вместо приема в Евросоюз в ближайшие годы может вообще утратить государственность и "вряд ли доживет" до этого события.

"Задача Запада — вытягивание Армении любыми „конфетками“ из российского интеграционного пространства. А что потом будет с Ереваном — не особо волнует. Любые варианты хороши. Если удастся сохранить суверенитет и сделать государство прозападным, тем лучше для Запада. Значит, Армения превращается в базу Соединенных Штатов на Южном Кавказе", — предположил Мирзаян.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя армянский законопроект, вспомнил недавние заявления азербайджанского президента Ильхама Алиева о том, что попытки Запада превратить Армению в свой форпост создают угрозу на Южном Кавказе. Медведев отметил: "Не удивлюсь, если сбривший бороду Пашинян вспомнит, что Армения — член ОДКБ. Или еще вариант в свете намерения армянских вождей обручиться с Евросоюзом. Можно обратиться напрямую в ЕС, там любят помогать кандидатам в рай деньгами и оружием. У Евросоюза за плечами прекрасный украинский опыт".

Заявляя о намерении вступить в ЕС, Армения уже наступает на «украинские грабли», считает и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Пашинян показательно берет курс на Запад, предавая интересы армянского народа и многовековые дружественные связи. Присоединение к любителям „торговли русофобией“ вряд ли принесет те дивиденды, на которые Пашинян рассчитывает. Коллективный Запад просто использует таких марионеток", — сказал NEWS.ru парламентарий.