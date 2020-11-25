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Пашиняна обвинили в незаконном приказе спецслужбам ловить сатану

Пашиняна обвинили в незаконном приказе спецслужбам ловить сатану Лидер партии "Отечество", бывший директор СНБ Армении Артур Ванецян заявил, что премьер-министр Никол Пашинян отдавал ведомству незаконные приказы
В регионе
25 ноября 2020 г. 16:07
Пашиняна обвинили в незаконном приказе спецслужбам ловить сатану
Никол Пашинян
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Лидер партии "Отечество", бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян заявил, что премьер-министр Никол Пашинян отдавал ведомству незаконные приказы.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, глава кабмина поручил директору спецслужбы проверять выдачу на газозаправочных станциях чеков кассовых аппаратов вместо того, чтобы заниматься устранением угроз национальной безопасности.

"Или он поручил ловить сатану. Потом через принадлежащую его семье газету в СНБ направили запрос, уточняя, выполнено ли поручение премьера, поймали ли сатану", — сказал Ванецян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил Службе национальной безопасности (СНБ) выяснить, имеет ли QR-код отношение к сатане. По словам Пашиняна, он дал поручение СНБ выявить "формы и пути сотрудничества между определенными кругами и сатаной".

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