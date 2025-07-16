Пашинян: Желаем иметь с Россией нормальные отношения, но некоторые ТВ перешли границы

Армения желает иметь с Россией нормальные, дружеские отношения, основанные на взаимном уважении.

Армения желает иметь с Россией нормальные, дружеские отношения, основанные на взаимном уважении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе пресс-конференции.

Касаясь вопроса прекращения ретрансляции российских телеканалов, он отметил, что Армения не ищет конфронтации, противоречий или какой-либо конфликтной ситуации с Россией. Но некоторые российские телеканалы "перешли все границы".

"У меня очень уважительные, открытые, искренние отношения с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Мишустиным. Я не хочу, чтобы мы принимали такое решение. Создается впечатление, что в России есть силы, которые хотят заставить нас принять эти решения. Если они будут слишком сильно нас заставлять, что мы можем сделать? Но я не хочу, я вам честно говорю", — заявил премьер-министр.